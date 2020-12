“Chicotada” na I Liga: Vasco Seabra de saída do Boavista

O treinador Vasco Seabra e o Boavista estão a acertar a rescisão do vínculo contratual do técnico, segundo confirmou à Lusa fonte do clube da I Liga.

Após um dia de folga, o regresso do plantel ao trabalho deveria acontecer na manhã desta terça-feira, mas foi adiado para a tarde e decorrerá no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, já sob orientação do adjunto Jorge Couto.

Os termos da rescisão ainda não foram acordados, mas a imprensa desportiva aponta que, nas próximas horas, será confirmada a saída do técnico e a provável chegada de Miguel Cardoso, actualmente sem clube, mas com passagens por Rio Ave, Nantes, Celta de Vigo e AEK.

A saída de Vasco Seabra surge dois dias após o nulo frente ao Rio Ave, que deixou o Boavista no 15.º posto, com os mesmos oito pontos de Farense (14.º) e Tondela (16.º), um acima de Portimonense (17.º) e Marítimo (18.º e último), ambos em zona de descida.

O técnico natural de Paços de Ferreira chegou ao Estádio do Bessa em Julho, na sequência de uma campanha promissora com o Mafra, da II Liga, e substituiu Daniel Ramos, que levou o Boavista à 12.ª posição na última edição da I Liga, com 39 pontos.

Vasco César Freire de Seabra, de 37 anos, foi aposta da direcção liderada por Vítor Murta, que acordou no verão uma parceria com o grupo do empresário Gérard Lopez, proprietário dos franceses do Lille e dos belgas do Royal Mouscron. A entrada de capital estrangeiro activou uma profunda remodelação estrutural no defeso, assente na contratação de 20 reforços.

O campeão nacional em 2000/01 investiu a pensar no regresso aos palcos europeus e subiu as expectativas, mas somou um triunfo, cinco empates e três derrotas em nove jornadas do campeonato, falhando a presença nos quartos-de-final da Taça da Liga.

Além da vitória caseira sobre o Benfica (3-0), as “panteras” derrotaram ainda o Vizela (1-0 após prolongamento) e qualificaram-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, a disputar no domingo, frente ao vencedor do jogo entre Estoril Praia e Lusitano de Évora.

Vasco Seabra cumpria a segunda passagem pela I Liga, após ter orientado o Paços de Ferreira de Dezembro de 2016 a Outubro de 2017, num percurso iniciado no Lixa (2013) e com experiências em Famalicão (2018) e na equipa sub-23 do Estoril Praia (2019).