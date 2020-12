Steve McQueen: “O meu fascínio é pelos seres humanos”

“Oh, não, não, não. De modo nenhum. Não é assim que eu concebo as coisas.” Era pelo corpo que estava a começar a conversa por Zoom — o corpo como tema recorrente no cinema de Steve McQueen, presença, testemunha, símbolo desde a sua primeira longa para cinema, Fome. E o corpo — o corpo negro, sobretudo — está no centro de Small Axe, a colecção de cinco filmes que realizou para a BBC (disponível na HBO Portugal), e um dos mais notáveis acontecimentos cinematográficos de 2020.

Continuar a ler