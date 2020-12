Miguel Gizzas: “As canções devem ser vistas como se vê um musical”

Está ligado à música desde a infância, mas diz que não é músico e sim alguém que escreve livros com música lá dentro. Miguel Jesus, que nos discos assina como Miguel Gizzas, quer ser o precursor de um casamento entre literatura e música e o seu mais recente passo nesse caminho é o livro Lugar Para Dois, com um CD homónimo que tanto pode ser ouvido (ou comprado) separadamente, como ao correr do livro, porque no lugar onde as canções surgem na história há um código QR que permite ouvi-las enquanto se lê.

