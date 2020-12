Hollywood fight club

Por alguma razão, não se fica nada surpreendido por constatar em Mank que o olhar de David Fincher sobre a Hollywood clássica corresponde a uma espécie de fight club. Egos, sempre masculinos, em confronto, uma sucessão de duelos entre personagens especulares ou contrapolares (e o que opõe o protagonista, o argumentista Herman J. Mankiewicz, a Orson Welles, é só mais um desses duelos, e nem o mais importante) medidos pela bitola e objectivos habituais — dinheiro, sexo e, o que aglutina tudo, poder. Apesar de o centro ser — supostamente, a partir das expectativas que o longo processo de hype do filme foi criando — a relação entre Welles e Mank enquanto o segundo escrevia para o primeiro o argumento de Citizen Kane, e depois uma suposta luta (afinal resolvida numa cena) pelo reconhecimento da assinatura de Mank num crédito do genérico do mais famoso filme de todos os tempos, apesar disso, dizíamos, o devaneio de Fincher pela Hollywood antiga assenta muito mais numa perspectiva memorialista — os flashbacks que levam Mankiewicz da suposta reclusão em que escreve o argumento para a década imediatamente anterior, os anos 30, a primeira década do sonoro e a consolidação das estruturas de poder da indústria (e da indústria de Hollywood como estrutura de poder), para uma sucessão de encontros e, obviamente, duelos, com uma série de figuras lendárias. Se Welles, afinal de contas, é quase sempre uma ausência, uma voz no outro lado do bocal do telefone, as grandes figuras de Mank são William Randolph Hearst (o principal “visado” por Citizen Kane) e Louis B. Mayer, o mogul da MGM, respectivamente (e carnavalescamente) interpretados por Charles Dance e Arliss Howard, figuras portadoras de uma aura tremendamente “americana” (o self made man impiedoso e sem escrúpulos), quase personagens de Paul Thomas Anderson, que a América, com uma relutância enojada, descobriu nos últimos quatro anos que ainda tinha validade para a época contemporânea (o retrato daqueles “monstros”, mais a insistência no seu poder político subterrâneo, ou a transformação de Hollywood numa “extensão do domínio da luta”: tudo leva a crer que subrepticiamente Fincher, e passe o cliché, erga aqui um reflexo, na verdadeira acepção desta palavra, da era Trump).

