Stadia: plataforma de streaming de videojogos da Google chega a Portugal

A plataforma de streaming de videojogos da Google já está disponível em Portugal. A partir desta segunda-feira, 7 de Dezembro, à tarde passa a ser possível aceder ao Google Stadia a partir de Portugal para jogar videojogos, sem uma consola, em vários tipos de dispositivos (telemóveis Android, tablets, televisões conectadas) através da enorme infra-estrutura de servidores da empresa.

“Não é preciso comprar novo equipamento porque o Stadia funciona com o que já conhece”, destaca o comunicado da equipa da Google sobre o lançamento.

Basta ter acesso à Internet e uma conta de email da Google para começar a usar o serviço que tem uma opção gratuita (dá acesso a um videojogo grátis por mês) e uma opção por subscrição, o Stadia Pro, que dá acesso a uma biblioteca de videojogos grátis (muitos de estúdios independentes), descontos e a possibilidade de jogar em alta definição por 9,99 euros por mês.

O conteúdo é transmitido em streaming, sem necessidade de ser descarregado, num serviço que é descrito como um “Netflix dos videojogos”.

A plataforma foca-se bastante na interactividade. Além de ser possível jogar em grupo, os utilizadores que transmitam sessões de jogo no YouTube (também da Google) podem usar o “Crowd Choice” (escolha do telespectador, em português) para perguntar qual o percurso que devem seguir num jogo. É também uma forma de usar os outros serviços da Google para promover o Stadia. No final dos trailers de videojogos no YouTube passa a existir uma opção para aceder directamente ao jogo no Stadia.

Plataforma depende de Internet

A grande vantagem da plataforma é que é tudo feito online. Não é preciso descarregar os jogos, nem esperar por actualizações e graças aos gigantescos servidores da Google, o jogador pode aceder ao mesmo jogo em qualquer dispositivo (por exemplo, pode começar a jogar num computador e acabar num telemóvel Android).

A desvantagem, porém, é que é preciso ter uma boa conexão à Internet para utilizar o Stadia. Jogar em viagem (por exemplo, no metro) não é uma boa opção e por vezes a experiência de jogo torna-se lenta e instável devido à qualidade da ligação.

É possível comprar jogos adicionais (que não fazem parte do pacote do Stadia, nem do Stadia Pro) na loja online da Google. Há títulos como Star Wars Jedi: Fallen Order, Final Fantasy XV e Marvel’s Avengers no catálogo.

Este mês, o jogo Destiny 2: New Light (um jogo de luta e aventura em que o jogador entra na pele de um guardião para explorar os mistérios do sistema solar) é gratuito para todos os jogadores Stadia. Com o lançamento, os novos utilizadores do Stadia têm acesso a um mês do serviço Pro.

A Google alerta que nas próximas 24 horas alguns utilizadores em Portugal poderão ter algumas dificuldades em aceder à plataforma. Além de Portugal, a plataforma também passa a estar disponível na Áustria, República Checa, Hungria, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia e Suíça.