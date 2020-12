Portugal ultrapassa as cinco mil mortes por covid-19 — número de casos activos volta a cair

Portugal registou mais 78 mortes por covid-19 e 2597 novos casos de infecção no domingo. O número de vítimas mortais sobe assim para 5041 e o total de infectados ascende a 325.071 desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico desta segunda-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS) indica que há mais 2788 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações no país para 245.843. Excluindo estes casos e os óbitos, há 74.187 casos activos em Portugal, menos 269 do que no dia anterior.

Até domingo havia um recorde de 3367 pessoas internadas (mais 99 do que no dia anterior), das quais 513 estão nos cuidados intensivos (menos uma). O aumento de hospitalizações é o maior registado desde 22 de Novembro, quando foram reportados mais 126 internados do que no dia anterior.

A taxa de letalidade global da doença está agora em 1,55%, subindo para 9,7% no caso de doentes com 70 ou mais anos. Neste grupo etário encontram-se perto de 87% das vítimas mortais (4409 das 5041 mortes).

Cerca de 47% das novas infecções foram identificadas na região Norte (1231), com Lisboa e Vale do Tejo a ser responsável por 917 dos novos casos (cerca de 35%). As duas regiões contabilizam 2148 dos novos casos notificados no relatório de situação desta segunda-feira (82,7%).

O número de novos casos identificados na região Norte é o mais baixo desde 2 de Novembro, quando foram detectadas 1202 infecções. São também aí reportadas, esta segunda-feira, mais 38 mortes, elevando o total regional para um máximo no país de 2431 óbitos em 170.952 casos desde o início da pandemia.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, a segunda mais afectada, contabiliza 106.138 casos, dos quais resultaram, até domingo, 1751 mortes (mais 24 em 24 horas).

No Centro também se registou o número de novos casos mais baixo em mais de um mês: 292, o mesmo número de novas infecções registado a 3 de Novembro. A região soma agora 657 mortes (mais 14) em 33.154 casos.

O relatório de situação desta segunda-feira dá ainda conta de mais duas mortes e 92 novos casos no Alentejo (total de 127 óbitos e 6950 infecções), 35 casos no Algarve (5714 casos, 55 mortes), 21 nos Açores (1192 infecções, 18 vítimas mortais) e nove na Madeira (971 casos, dois óbitos.