Ministério Público investiga acidente que vitimou Sara Carreira

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente que, no dia 5 de Dezembro, vitimou Sara Carreira, filha do cantor Tony Carreira.

Segundo confirmou ao PÚBLICO, a Procuradoria-Geral da República (PGR), o inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Acção Penal de Santarém.

“Como sempre acontece neste tipo de situações, foi determinada a instauração de inquérito com vista a apurar as circunstâncias da morte. O mesmo corre termos no DIAP de Santarém”, lê-se na resposta, que sublinha o facto deste tipo de inquéritos ocorrer sempre que há mortes em acidentes de viação.

Sara Carreira faleceu, na sequência de um acidente entre o quilómetro 60 e 61 da A1, no sentido Norte-Sul, junto à Póvoa da Isenta, em Santarém.