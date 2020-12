Frio, vento, chuva e neve: depressão Ernesto vai afectar Portugal até terça-feira

Depois da passagem da depressão Dora, Portugal continental vai ser afectado a partir da tarde desta segunda-feira e até terça-feira por agitação marítima, vento forte, precipitação, neve e descida da temperatura associadas à passagem da depressão Ernesto, informou o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) precisa que os efeitos da depressão Ernesto em Portugal continental serão sentidos pelo aumento da intensidade do vento a partir desta tarde, prolongando-se até terça-feira. Estão previstas rajadas até 70 quilómetros por hora no litoral a norte do Cabo Mondego e até 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Por causa do vento, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga até às 06h de terça-feira.

A depressão Ernesto vai também trazer ao continente, um aumento da agitação marítima, na costa ocidental, com ondas de noroeste e altura significativa de 4 a 5 metros a norte do Cabo Raso.

Devido a esta situação, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Lisboa, Leiria, Coimbra e Braga até às 15h de terça-feira.

De acordo com o IPMA, está também prevista a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes no Norte e Centro, que serão na forma de neve nas cotas acima de 1400/1600 metros e descendo gradualmente para 1000/1200 metros.

Por causa da queda de neve, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Braga e Castelo Branco até às 12h de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA adianta ainda que devido ao transporte de uma massa de ar frio na circulação conjunta da referida depressão com um anticiclone localizado a sul dos Açores, prevê-se também uma descida de temperatura até quarta-feira.