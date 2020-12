Covid-19: sete em cada dez concelhos tiveram descida de novos casos

A incidência acumulada a 14 dias está a diminuir a nível nacional e a tendência é acompanhada pela maioria dos concelhos do país. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde, sete em cada dez municípios de Portugal continental viram o número de novos casos por cem mil habitantes diminuir (188 dos 278).

A actualização da DGS, respeitante ao número acumulado de novos casos de 19 de Novembro a 2 de Dezembro, mostra uma inversão da tendência verificada nos números do boletim da segunda-feira passada, quando o boletim reportava aumentos da incidência em 160 concelhos e diminuições em apenas 105 (13 não tiveram variações). Esta segunda-feira, o relatório de situação dá conta de 188 municípios com menor incidência (cerca de 68%), nove sem alterações e 81 com maior incidência.

A nível nacional, os 2597 novos casos de infecção notificados no boletim desta segunda-feira fizeram descer a incidência no país a 586,5, o valor mais baixo desde 7 de Novembro. O país ultrapassou as cinco mil mortes por covid-19, com mais 78 registadas no domingo, contabilizando 325.071 infecções e 245.843 recuperações (2788 no dia anterior) desde o início da pandemia.

Freixo de Espada a Cinta registou a maior redução do país, com menos 1000 novos casos por cem mil habitantes (tinha 3153 na actualização anterior). Ainda assim, o município transmontano continua a ser o território de Portugal com mais novos casos, registando uma taxa a 14 dias de 2153. Do lado oposto do espectro continua Vila Velha de Rodão, sem casos desde 12 de Novembro e agora o único município com uma incidência acumulada a 14 dias de 0 – Portel e Alcoutim, também com incidência nula no último relatório, têm agora 34 e 46 novos casos por cem mil habitantes, respectivamente.

Os dados da incidência cumulativa a 14 dias mostram, aliás, que sete dos dez concelhos do país com maior incidência registaram uma diminuição do número de novos casos. Entre esses estão Lousada e Paços de Ferreira, que há algumas semanas chegaram a ter mais de três mil novos casos por cem mil habitantes e que estão há três semanas consecutivas a registar uma redução das novas infecções.

Estes municípios seguem-se a Freixo de Espada a Cinta na lista dos que maior abrandamento verificou desde o relatório de 30 de Novembro. Paços de Ferreira contabiliza agora uma incidência a 14 dias de 1107 novos casos (menos 878) e Lousada 1531 (menos 884).

Ainda em relação aos concelhos do país com maior incidência, os três que registaram aumentos foram Mondim de Basto, com uma variação de 490 para 2030 novos casos por cem mil habitantes; Gavião, com mais 491 (1931); e Chaves, com um aumento de 374 (1556).

Estes três municípios mantêm a tendência crescente que já se verificava nas semanas anteriores, apesar de registarem crescimentos mais ligeiros. Os aumentos em Mondim de Basto e Chaves voltam a mostrar a deslocação do epicentro da pandemia do litoral para o interior na região Norte, a mais atingida pelo vírus.

Apesar do abrandamento de novos casos em Freixo de Espada à Cinta, registaram-se em Trás-os-Montes aumentos acentuados em alguns dos concelhos, ao passo que todos os municípios da Área Metropolitana do Porto tiveram uma diminuição do número de novos casos a 14 dias, sendo que cinco dos dez que registaram maior quebra, a nível nacional, são no distrito do Porto (Lousada, Paços de Ferreira, Penafiel, Santo Tirso e Felgueiras).

O topo da lista de maiores aumentos da incidência é dominada pelo distrito de Portalegre, com quatro concelhos a figurar nos dez primeiros: o distrito alentejano conta com o Marvão, que lidera a tabela com mais 699 (total de 1398 novos casos a 14 dias por cem mil habitantes); Gavião com mais 491 (1931); Nisa, com um aumento de 248 (1056); e Fronteira, com mais 201 (1056). O Alentejo conta ainda com os concelhos de Mourão (mais 367, incidência a 14 dias de 694) e Rio Maior (mais 280, total de 707) nesta lista.