O Serviço Nacional de Saúde britânico afirmou que todas as suas equipas “têm estado a trabalhar durante todo o fim-de-semana para preparar o lançamento do programa de vacinação, com as primeiras vacinas a começarem a ser administradas na terça-feira”. Rússia já começou a vacinar a população com a Sputnik V. Portugal aproxima-se das 5 mil mortes.