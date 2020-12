PSD diz que Rui Rio não foi informado sobre plano da TAP - conversas foram entre ministro e deputados

O presidente do PSD, Rui Rio, não foi informado pelo primeiro-ministro nem por qualquer outro membro do Governo sobre a intenção do executivo de levar o plano de reestruturação da TAP à Assembleia da República. De acordo com informação da direcção do PSD dada ao PÚBLICO, o ministro Pedro Nuno Santos informou directamente “um ou dois deputados” do PSD que tinha a intenção de levar o plano para salvar a companhia aérea ao Parlamento para o discutir com os partidos.

