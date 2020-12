As fotografias de Steve McCurry que o mundo nunca viu – e vê agora pela primeira vez

Ao longo de uma carreira de 40 anos, em que realizou centenas de viagens, muitas foram as imagens que o autor da icónica fotografia A Menina Afegã, Steve McCurry, optou por não publicar. O livro que lança agora, intitulado In Search of Elsewhere - Unseen Images, reúne 100 dessas imagens nunca antes vistas pelo público. "Da Índia à Birmânia, de Cuba ao Togo, Etiópia, Macedónia do Norte, aos mosteiros do Tibete, McCurry oferece uma nova perspectiva de muitos lugares icónicos em todo o mundo", refere, em comunicado, a editora londrina Laurence King, que garante que o livro "revela a incrível profundidade do trabalho [do fotógrafo norte-americano]".

As imagens que a editora partilhou com o P3 dizem respeito a viagens realizadas entre 1989 e 2019 por quatro continentes. Descrevem crianças em aulas no Togo e no Afeganistão, freiras em pausa, em Lourdes, França, ou rituais hindus na Índia, entre outros. Na capa, McCurry opta por destacar um homem que o ajudou em zonas remotas de Cachemira. "Ele e a sua família foram extremamente hospitaleiros e convidaram-me a visitar a sua casa. Aceitei o convite de bom grado", relembra, numa das legendas da imagem. O livro encontra-se disponível em quatro línguas: inglês, francês, espanhol e italiano.