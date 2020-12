Supremo chumba reeleição de líderes do Congresso brasileiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) vetou a possibilidade de os presidentes das duas câmaras do Congresso serem reeleitos. A decisão abre caminho a uma disputa acirrada pelo comando da Câmara dos Deputados, mas permite ao Presidente Jair Bolsonaro tentar colocar no cargo um aliado.

Em causa estava a possibilidade de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, poderem manter-se nos cargos a partir de Janeiro. No Brasil, o mandato da chefia das câmaras parlamentares corresponde a dois anos, ou seja, metade da legislatura.

A Constituição veda a reeleição para estes cargos na mesma legislatura – Maia, por exemplo, preside a Câmara dos Deputados desde 2016, pelo que pôde ser reeleito há dois anos.

Apesar de nunca o terem afirmado publicamente, os dois actuais líderes do Congresso, ambos pertencentes ao partido Democratas (DEM), ambicionavam manter-se nos cargos e contavam com forte apoio para isso. Ao longo da primeira metade do mandato de Bolsonaro, Alcolumbre e Maia foram impondo limites a potenciais abusos do Presidente, garantindo o respaldo da maioria das bancadas da oposição ao Governo.

A presidência da Câmara dos Deputados, sobretudo, é um posto poderoso em Brasília, tendo a competência para agendar e fazer progredir toda a agenda parlamentar. É também ao presidente da Câmara que compete iniciar processos de impeachment.

A decisão do STF, conhecida na noite de domingo, vem deitar por terra definitivamente a possibilidade de os dois políticos manterem os seus cargos, abrindo caminho a eleições nas duas câmaras que se prevêem muito renhidas.

A sentença é vista como uma vitória para Bolsonaro, que tentará a partir de agora garantir que as duas presidências ficam nas mãos de aliados do Governo. No entanto, como não dispõe de uma maioria no Congresso, o Presidente terá negociações difíceis pela frente com as bancadas da oposição. Bolsonaro apoia a candidatura do deputado do Partido Progressistas (PP) Arthur Lira, que é o actual líder da bancada parlamentar do Governo, à presidência da Câmara dos Deputados.