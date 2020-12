Rudy Giuliani, advogado de Donald Trump, tem covid-19

Rudy Giuliani, o antigo presidente da câmara de Nova Iorque e advogado pessoal do Presidente dos EUA, Donald Trump, foi hospitalizado na noite de domingo depois de ter sido diagnosticado com covid-19.

A notícia do teste positivo foi avançada por Trump, no Twitter, e confirmada depois pelo filho de Giuliani, Andrew Giuliani, um dos assistentes do Presidente dos EUA.

“Rudy Giuliani, de longe o melhor mayor da história da cidade de Nova Iorque, e que tem trabalhado de forma incansável para expor a eleição mais corrupta da história dos EUA, recebeu um teste positivo para o vírus da China”, disse Trump, referindo-se ao vírus SARS-CoV-2, que foi identificado, pela primeira vez, num mercado na província chinesa de Wuhan, há um ano.

Poucas horas depois, na última madrugada, o próprio Giuliani partilhou uma mensagem no Twitter para dizer que se sentia bem.

“Obrigado a todos os meus amigos e seguidores pelas orações e pelos desejos de melhoras. Estou a ser muito bem tratado e sinto-me bem. Estou a recuperar depressa e a acompanhar tudo.”

Segundo o canal ABC News, o advogado de Trump foi internado no Hospital de Georgetown, na capital dos EUA, na noite de domingo. Não foram avançados pormenores sobre o seu estado de saúde, nem se sabe quando foi feito o teste.

Na quinta-feira, Rudy Giuliani foi visto a entrar no capitólio do estado da Georgia sem máscara e a cumprimentar um apoiante.

O advogado participou em mais uma sessão perante legisladores republicanos, como parte do seu plano para anular a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 3 de Novembro. Trump e Giuliani queixam-se de fraude eleitoral, mas até agora nenhum tribunal validou essas queixas.

Rudy Giuliani tem 76 anos e foi diagnosticado com cancro na próstata em 2000, tendo recuperado após uma intervenção cirúrgica.