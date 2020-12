Quatro receitas vegetarianas para comer com os dedos

O sentido do tacto transforma realidades físico-químicas exteriores, confrontadas com a consciência e a memória, numa resposta – a percepção sensorial.

O tacto é o principal sentido que possuímos para perceber as várias texturas dos alimentos: a suculência dos cogumelos envolvidos na textura friável e estaladiça da massa filo, a crocância dos frutos secos, a fluidez de um creme de castanha e legumes. Estes são alguns dos atributos que exploramos através do toque nestas receitas de finger food. Comida para comer à mão.

Frutos secos caramelizados

Ingredientes:

1 colher de sopa de mel ou xarope de ácer ou arroz

1 colher de chá de azeite

1/8 colher de chá de gengibre

½ colher de chá de canela

1/8 colher de chá de sal

200g de frutos secos: caju, amêndoa, avelã e noz

1 colher de sopa de sementes de sésamo

Procedimento:

1. Coloque numa taça o mel, o óleo e os condimentos. Aqueça no microondas durante 20 segundos e mexa o preparado.

2. Envolva numa taça os frutos secos, as sementes e a calda.

3. Espalhe os frutos secos num tabuleiro revestido de papel vegetal e leve ao forno a 150°C durante 15 minutos, até ficarem dourados e crocantes.

Creme de castanha assada e legumes

Ingredientes:

12 castanhas (+-150g)

1 ramo de alecrim

1 cebola cortada em fatias

1 alho francês cortado em fatias

1 cenoura média cortada em cubos

2 dentes de alho

½ colher de chá de tomilho seco

750ml de água

Sal e pimenta preta a gosto

Procedimento:

1. Lave, seque as castanhas e faça um golpe em forma de cruz. Adicione sal com moderação e um ramo de alecrim. Coloque numa forma e leve ao forno a assar durante cerca de 25 a 30 minutos a 180°C. Retire do forno e descasque as castanhas.

2. Aqueça a água e junte os legumes crus. Depois de levantar fervura, deixe cozer em lume médio durante cerca de 10 minutos. Junte as castanhas e deixe cozer mais 8 a 10 minutos. Assim que os legumes estiverem tenros, desligue o lume e triture a sopa com o auxílio de uma varinha mágica até obter um creme.

3. Sirva como entrada, em copinhos, guarnecida com cebolinho.

Pasta de abóbora e grão-de-bico

Ingredientes:

½ abóbora-menina (400g), descascada e cortada em cubos

Sumo de ½ laranja

1 lata de grão-de-bico cozido escorrido (260g)

2 colheres de sopa de sumo de limão

2 a 3 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho, descascado

1 colher de chá de coentros em pó

1 colher de chá de cominhos em pó

Uma pitada de sal e pimenta preta a gosto

Cebolinho ou salsa picada para guarnecer a pasta

Procedimento:

1. Coloque a abóbora num tabuleiro juntamente com o sumo de laranja e uma pitada de sal e pimenta preta. Envolva, e leve ao forno durante cerca de 25 minutos, até a abóbora ficar tenra.

2. Num processador de alimentos (ou robot de cozinha), triture a abóbora, o grão-de-bico, e os restantes condimentos, até obter uma pasta cremosa. Ajuste os condimentos a gosto e, se necessário, adicione mais água.

3. Sirva a pasta guarnecida com cebolinho e os frutos secos caramelizados picados e acompanhe com tostas ou pão.

Strudel de cogumelos

Ingredientes:

1 colher de sopa de azeite

1 cebola, cortada em cubos

1 alho-francês, cortado ao meio longitudinalmente e fatiado

400g de cogumelos castanhos, cortado em fatias finas

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Noz-moscada q.b.

½ colher de chá de tomilho

1 colher de sopa de farinha de trigo

45 a 60ml de bebida vegetal ou leite

Uma pitada de sal e pimenta preta a gosto

4 a 5 folhas (80-100g) de massa filo

Azeite para pincelar as folhas

Procedimento:

1. Salteie a cebola e o alho-francês no azeite, durante cerca de 5 minutos. Junte os cogumelos e deixe refogar durante cerca de 8 minutos, até amolecerem. Junte o vinagre balsâmico, a noz-moscada, o tomilho, a farinha, a bebida vegetal, sal e pimenta preta; envolva tudo, e deixe cozer 1 a 2 minutos, até o molho começar a espessar. Se necessário, junte mais água ou bebida vegetal.

2. Para fazer o strudel: pincele cada folha de massa filo com azeite; sobreponha as 4 a 5 folhas, e recheie com o preparado de cogumelos numa das extremidades do rectângulo. Dobre 2cm as faces perpendiculares e role o recheio sobre si para fechar, formando um rolinho. Pincele o rolinho de massa com azeite. Leve ao forno a 180˚C durante 15 a 20 minutos, até dourar.

3. Sirva imediatamente, cortado em fatias. Pode ser acompanhado de doce de maçã.

