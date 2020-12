Um encontro perfeito: Satanás conhece 2020 e é amor para a vida (ou, pelo menos, por um ano)

Num ano em que os encontros se fazem mais virtualmente do que nas ruas, aplicações como a Match.com viram a procura aumentar e assistiram até ao crescimento de novos concorrentes, como o caso dos Encontros do Facebook, lançado em 2018 e que chegou recentemente à Europa.

O Match.com quer, porém, afirmar-se na dianteira e garante ser possível, através da sua aplicação, encontrar o amor — até para um ser tão difícil como o “Príncipe das Trevas”, revelado mais como o Darkness de A Lenda da Floresta (1985), assumido por Tim Curry no filme de Ridley Scott, do que como o elegante Lúcifer da série homónima da Netflix.

Mais A carregar...

“Comecei por utilizar o filtro de pesquisa personalizada do Match: tirei alegria, felicidade, papel higiénico e razão”, conta o Satanás num anúncio idealizado pelo actor Ryan Reynolds e produzido pela sua Maximum Effort. E “boom”, anuncia uma sorridente 2020, um ano feminino que “compreende” o Diabo e que diz também ser originária do Inferno. Em cinco dias, o anúncio, só no YouTube, soma mais de três milhões de visualizações, a que se juntam quase dois milhões do vídeo com os testemunhos do “casal”, publicado há quatro dias.

Já a história de amor entre o Satanás e a 2020 é retratada ao som de Love Story de Taylor Swift e passa-se num mundo marcado pela pandemia e pelos tumultos que correram os EUA: num campo de futebol vazio, num ginásio fechado, numa sala de cinema sem assistência, à frente de um contentor de lixo a arder — e numa casa de banho pública para roubar o papel higiénico, claro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No fim, 2020 é substituída por uma “atenciosa, calma, quase gentil” 2021, descreve a rapariga que personifica o ano actual. “Chaaaata”, anuncia o Diabo... Já para a empresa Match.com, 2021 pode ser o ano do amor para quem se inscreve na aplicação, terminando o anúncio com um “faz de 2021 o teu ano”. O Match.com, lançado em 1995, é um serviço de encontros online com presença em mais de 50 países, estando disponível numa dúzia de línguas.

Okay so while my new re-records are NOT done, my friend @VancityReynolds asked me if he could use a snippet of one for a LOLsome commercial he wrote so...here’s a sneak peak of Love Story! Working hard to get the music to you soon!! https://t.co/0vBFXxaRXR — Taylor Swift (@taylorswift13) December 2, 2020