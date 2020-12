Cristina Branco e filha são as feridas ligeiras do acidente que vitimou Sara Carreira

O acidente de sábado na A1, que resultou na morte de Sara Carreira, filha do cantor popular Tony Carreira, que também iniciara uma carreira na música, resultou ainda em três feridos: um grave, o namorado de Sara, o também músico e actor Ivo Lucas (Bem-vindos a Beirais, da RTP, ou a série juvenil da TVI Morangos Com Açúcar), e dois ligeiros, que, até domingo, apenas se sabia tratar-se de uma mulher e da filha de dez anos. Já ontem, pela tarde, o jornalista Tiago Salazar identificou as duas vítimas: tratou-se da ex-mulher, a fadista Cristina Branco, e da filha.

Mais A carregar...

O escritor-viajante escreveu na sua página de Facebook sobre o acidente, lamentando a perda de Sara Carreira e enviando uma mensagem a “Tony Carreira a quem, sem o conhecer” — “só posso expressar a minha dor solidária”.

O acidente de sábado ao quilómetro 61 da A1, entre os nós de Santarém e do Cartaxo, envolveu quatro veículos. As causas continuam por apurar, sabendo-se apenas que as condições meteorológicas eram adversas.