Ele é o único Pai Natal português certificado. Este ano, entra nas casas via Zoom

Quem disse que a pandemia iria estragar a magia do Natal? Nada disso. Haja o que houver, o Pai Natal não desiste da sua missão de fazer as crianças felizes e também ele já se adaptou às circunstâncias do momento. Vai estar disponível para estabelecer vídeo chamadas com a pequenada, gravar vídeos personalizados e emitir “certificados de bom comportamento”. Tudo isto à distância de um clique, a partir do website do único Pai Natal português devidamente certificado internacionalmente. Carlos Rocha, mais conhecido por Jackas, encontrou, assim, uma forma de colmatar a sua ausência (forçada) junto da pequenada.

“O pai Natal não podia ficar longe dos seus grandes adeptos, principalmente as crianças”, introduz o homem das barbas brancas, no vídeo em que dá a conhecer ao país a sua decisão de entrar “no mundo das novas tecnologias”. Por iniciativa do Museu do Brincar, sediado em Vagos, e ao qual Jackas está também intimamente ligado, foi criado o website “Pai Natal Portugal”, a partir do qual é possível solicitar, mediante inscrição e pagamento, uma mensagem ou encontro com o Pai Natal.

Um vídeo gravado, e devidamente personalizado, tem o custo de 10 euros; uma videochamada em directo (através da plataforma Zoom) e com a duração de dez minutos custa 30 euros. Também é possível encomendar o certificado de bom comportamento (com carimbo, lacre e a assinatura do Pai Natal) por 7,5 euros.

Foto Museu do Brincar

“Vão faltar os beijinhos, os abraços e aqueles gritos de alegria, mas não vai faltar a magia”, assegura Jackas, em declarações à Fugas. Sendo o único em Portugal (e também na Península Ibérica) devidamente certificado pela escola Santa Claus Oath, dos Estados Unidos da América, o professor e actor residente em Ílhavo estaria já, nesta altura do ano, “a viver dias de grande azáfama”.

“Já andaria farto de percorrer o país e prestes a instalar-me na Natália, ao lado do Museu do Brincar, cansado mas alimentado pela alegria e pelos abraços das crianças”, testemunha, contraponto com o cenário deste ano atípico. “Que seja tudo para podermos viver um grande Natal em 2021”, vaticina.