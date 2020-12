Aqui, o "pai Natal" chega acompanhado por diabinhos

A tradição voltou a cumprir-se por terras de Valasská Polanka, República Checa (região de Zlín). Apesar da pandemia e restrições, São Nicolau, no seu dia (6 de Dezembro), voltou às ruas das aldeias. Mas garante-se que foram cumpridas todas as regras das autoridades checas, que autorizaram o tradicional evento após análise dos dados da pandemia na área.

No seu passeio, o santo, que terá dado origem à figura do Pai Natal, é visto aqui pela aldeia de Francova Lhota, onde distribui doces e pequenos presentes às crianças. As que se mostrarem mais ariscas, são perseguidas pelos "caretos" checos. É que a acompanhá-lo, lá estão os rapazes da aldeia vestidos de demónios, que muito nos fazem lembrar os seus "primos" portugueses - que também têm por tradição saírem pelas ruas por alturas do Natal numa Festa dos Rapazes, que este ano não deverá acontecer.

Como se estes mafarricos - que usam máscaras tradicionais passadas de geração em geração, não chegassem, manda a tradição que a Morte também faça parte do cortejo, com a sua foice a amedrontar toda a gente. Entre o bem e o mal, a vida e a morte, esta é outra celebração de origem pagã que marca o período que antecede o solstício (21 de Dezembro). Outra forma dos humanos combaterem os "demónios" do Inverno.