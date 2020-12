Entrevista a Corentin Rouge, autor da BD Rio. Em directo

A colecção, com textos de Louise Garcia e ilustrações de Corentin Rouge — filho de Michel Rouge —, e que é publicada em português pela primeira vez, expõe a realidade brutal da violência nas ruas do Rio de Janeiro e traça um retrato acutilante da sociedade brasileira contemporânea.

Os quatro livros serão distribuídos com o PÚBLICO, quinzenalmente, às quintas-feiras, entre 10 de Dezembro de 2020 e 21 de Janeiro de 2021.

Esta quarta-feira, 9 de Dezembro, pelas 18h, o director-adjunto do jornal David Pontes entrevista Corentin Rouge, com transmissão em directo nesta página, mas também no Facebook e YouTube do PÚBLICO.