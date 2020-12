Arriva recua na ligação ferroviária entre Porto e Corunha

A Arriva anunciou há dois anos que inauguraria, em 2020, um comboio directo entre a Corunha e o Porto, ligando as duas cidades em menos de três horas. O projecto previa quatro comboios em cada sentido e a empresa chegou mesmo a definir horários com saídas simultâneas às 8h00, 12h00, 16h00 e 20h00 da Galiza e de Portugal. Os comboios, com 220 lugares, seriam realizados com material do fabricante espanhol Talgo.

