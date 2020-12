Mundial 2022: Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão no caminho de Portugal

Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão serão os adversários de Portugal na qualificação para o Mundial 2022, a jogar no Qatar.

O sorteio em Zurique, na Suíça, nesta segunda-feira, teve a selecção portuguesa no pote 1 – o que englobava as equipas com melhores posições no ranking –, pelo que a formação de Fernando Santos pôde evitar encontro com “tubarões” como França, Inglaterra, Espanha ou Alemanha.

Foto Os potes do sorteio

Confira a composição dos grupos:

Grupo A: Portugal, Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo, Azerbaijão

Grupo B: Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia, Kosovo

Grupo C: Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária, Lituânia

Grupo D: França, Ucrânia, Finlândia, Bósnia, Cazaquistão

Grupo E: Bélgica, País de Gales, República Checa, Bielorrússia, Estónia

Grupo F: Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Faroé, Moldávia

Grupo G: Holanda, Turquia, Noruega, Montenegro, Letónia, Gibraltar

Grupo H: Croácia, Eslováquia, Rússia, Eslovénia, Chipre, Malta

Grupo I: Inglaterra, Polónia, Hungria, Albânia, Andorra, São Marino

Grupo J: Alemanha, Roménia, Islândia, Macedónia do Norte, Arménia, Liechtenstein

Desta fase de qualificação sairão 13 equipas europeias para o polémico Mundial do Qatar: os dez vencedores dos grupos, mais três equipas por via de um play-off jogado entre os dez segundos classificados dos grupos mais dois representantes apurados via Liga das Nações.

A qualificação para o Mundial começa a 24 de Março de 2021 e termina a 16 de Novembro, tendo, pelo meio, assim permita o estado da pandemia, a realização do Euro 2020.

Os play-off terão de esperar um pouco mais, sendo disputados em Março de 2022, oito meses antes do Mundial do Médio-Oriente, agendado para o Inverno desse ano.