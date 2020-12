Farense vence Marítimo e sai da zona de despromoção

O Farense venceu nesta segunda-feira na recepção ao Marítimo por 2-1, no jogo que encerrou a nona jornada da I Liga de futebol, e abandonou o último lugar da prova, saindo mesmo da zona de despromoção.

Um golo do francês Bilel, logo aos 10 minutos, e outro do escocês Ryan Gauld, aos 63’, na conversão de uma grande penalidade, foram determinantes no segundo triunfo consecutivo em casa da equipa algarvia, de nada valendo à equipa insular, neste jogo já sem o seu treinador Lito Vidigal, rendido interinamente por Milton Mendes, o golo apontado pelo brasileiro Rodrigo Pinho, aos 60 minutos.

Com esta vitória, o Farense abandonou a “lanterna-vermelha” e saiu da zona de descida, subindo ao 14.º lugar, com oito pontos, enquanto o Marítimo baixou ao último lugar, com sete pontos, os mesmos do Portimonense, 17.º e penúltimo classificado.