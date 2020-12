O problema do futebol português é e será sempre a falta de honestidade intelectual dos nossos dirigentes, pois numa semana ganham com golos irregulares ou claros benefícios de eventuais erros de arbitragem e nada dizem, ou simplesmente comentam que isso faz parte do futebol, na semana seguinte sentem-se prejudicados pela arbitragem e promovem conferências de imprensa para se fazerem passar por vítimas, e fazem-no mesmo até quando as decisões dos árbitros são correctas.

Continuar a ler