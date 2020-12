Nick Cave cancela digressão que o traria a Lisboa em 2021

“Estamos muito desapontados, mas a digressão de Nick Cave & The Bad Seeds 2021 na Europa não terá lugar, devido à situação actual com a covid-19”, anunciou esta segunda-feira o músico australiano no site da sua banda, que tinha um concerto previsto a 24 de Maio do próximo ano na Altice Arena, em Lisboa.

Desta vez, e ao contrário do que aconteceu em Abril deste ano, quando a digressão foi reagendada para 2021, a tournée europeia acabou mesmo por ser cancelada. “A complexidade e a escala da digressão aliadas à incerteza contínua em torno da pandemia fazem com que, apesar do trabalho árduo de todos os envolvidos, não sejamos capazes de garantir os concertos.” No mesmo comunicado, Nick Cave promete que continuará a tentar encontrar alternativas para 2021 e 2022.

A Everything is New, promotora do concerto, informou entretanto, através da sua página de Facebook, que “todos os portadores de bilhetes para o espectáculo poderão solicitar o reembolso, a partir de sexta-feira, dia 11 de Dezembro, no respectivo local ou website de compra”.

A tournée em torno de Ghosteen, disco lançado em Outubro, era particularmente aguardada pelos fãs de Nick Cave. Gravado após a morte do seu filho, Arthur, em 2015, é um álbum atravessado pela experiência da perda e do luto.