Morreram 87 pessoas e internamentos voltam a aumentar devido à covid-19

De acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, com dados relativos a sábado, houve 3834 novas infecções pelo SARS-CoV-2 em Portugal, em linha com a média diária de novos casos registados ao longo da semana. Registaram-se mais 87 vítimas mortais, depois de uma semana em que não tinha havido nenhum dia com mais de 80 mortes devido à doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

O número de pessoas internadas voltou a aumentar este sábado — mais 39 doentes, sendo agora 3268 —, depois de ter diminuído na sexta-feira. Houve ainda uma ligeira descida no número de pacientes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos (UCI), passando para 514, menos três do que no dia anterior.

Na última semana, houve em média 3954 novos casos diagnosticados diariamente.

A região Norte continua a registar o maior número de infecções — 2258 novos casos, 58,9% dos novos registos no país —, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (773), Centro (500), Alentejo (215) e Algarve (62). É também no Norte que mais pessoas morreram devido à covid-19, com 50 óbitos registados, tendo ocorrido 21 mortes em Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Centro e duas no Alentejo.

No Algarve, assim como nas ilhas, não se registaram mortes causadas pela covid-19. Os dados da DGS relativos a sábado indicam que houve 22 casos diagnosticados nos Açores e quatro na Madeira.

A Autoridade Regional de Saúde dos Açores, entretanto, lançou um comunicado a anunciar que o arquipélago registou 57 infecções pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 na sequência de 1.467 análises de laboratório e de 3.425 no rastreio de Rabo de Peixe (Ribeira Grande, São Miguel). Destes novos casos, 45 foram registados em São Miguel e 12 na ilha Terceira, as duas ilhas mais afectadas do arquipélago.

Desde o início da pandemia, o país registou 322.474 casos confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2. Destes, 243.055 pessoas já recuperaram (2852 no último dia) e 4963 acabaram por morrer em resultado da covid-19. O número de casos activos, que chegou a ultrapassar os 80 mil na segunda quinzena de Novembro, situa-se neste momento nas 74.456 pessoas.