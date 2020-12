Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes pagou mais de meio milhão de euros de indemnizações num “ano atípico”

A Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes (CPVC) pagou, até 31 de Outubro, mais de 503 mil euros em adiantamento de indemnizações a 77 vítimas, estando a maioria relacionada com processos de violência doméstica, de acordo com dados oficiais fornecidos ao PÚBLICO. Do total das vítimas de crime indemnizadas, 48 foram alvo de violência doméstica e 29 de crimes violentos.

