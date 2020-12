Pandemia arruina o bem-estar emocional dos portugueses

Um estudo de opinião feito pela Aximage para o Jornal de Notícias e para a TSF mostra que 92% dos inquiridos nesta sondagem estão muito ou bastante preocupados com os efeitos da pandemia de covid-19 e 55% sofrem um impacto grande ou muito grande na saúde e bem-estar emocional. Entre os muitos preocupados e bastante preocupados, estão mais de nove em cada 10 portugueses e são sobretudo as pessoas mais velhas, com mais de 65 anos que manifestam essa preocupação.

Por outro lado, a sondagem evidencia que 31% dos inquiridos mostram-se mais preocupados com os efeitos da pandemia na economia e no emprego, 21% dizem que o que os preocupa mais é a saúde e o bem-estar emocional e 12% revelam que o que os preocupam é a saúde física. Destacam-se, neste caso, os jovens: 69% estão afectados. A classe mais baixa é a que mais sofre: 68%.

No caso dos efeitos sobre a economia e sobre o emprego, são aqueles que estão no início da vida activa que evidenciam uma maior preocupação, uma vez que a partir dos 35 anos e até aos 49 está a faixa daqueles que não conseguem priorizar, ou seja, estão preocupados com tudo por igual.

Do ponto de vista do bem-estar emocional dos portugueses, mais de metade dos inquiridos revela que a pandemia provocou um impacto grande ou muito grande no que diz respeito às emoções e as mulheres lideram neste capitulo. Todavia, apenas 11% dos portugueses procuraram apoio junto de um psicólogo ou de um médico. A sondagem precisa que mais de sete em cada 10 portugueses conseguiram fazer a gestão emocional deste ano sem sentirem necessidade de procurar ajuda. Por outro lado, 15% das pessoas que foram questionadas afirmam que apesar de terem sentido necessidade de apoio profissional, não o fizeram.

E como estão os portugueses quanto ao grau de satisfação com o nível de vida? O estudo é claro. Os que estavam satisfeitos estão menos satisfeitos e que os que já estavam insatisfeitos viram-se agora mais acompanhados. Seja no nível de vida em geral, na saúde, na vida social ou na vida familiar, a tendência é clara e mostra que a pandemia veio afectar a avaliação feita antes e depois destes meses de convivência com o novo coronavírus, confinamentos e medidas de restrição.

O estudo salienta também que se antes da pandemia, quase seis em cada 10 estavam satisfeitos com o nível e vida que levavam até então, agora a percentagem é bem menor não chegam a quatro em cada 10. Já aqueles que estavam insatisfeitos em 2019 eram apenas 5% e viram ao longo do ano a companhia a crescer para os 17%.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com a sondagem, o capítulo da vida social é onde se verificam maiores variações: mais de metade dos portugueses estavam satisfeitos e agora apenas 23% consideram-se satisfeitos com a sua vida social. Já relativamente aos insatisfeitos, há uma maior variação, passaram de 4% antes da pandemia para 36% agora.

A sondagem da Aximage para o JN e TSF, divulgado este domingo, destinou-se a avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a covid-19 e foram recolhidas 647 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. O trabalho de campo decorreu ente os dias 23 e 26 de Novembro. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade.

À amostra de 647 entrevistados, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,90”.