Morreu Manuel Nobre, ex-presidente da Câmara de Rio Maior e fundador das Carnes Nobre

O antigo presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Manuel Sequeira Nobre morreu sexta-feira, aos 93 anos, tendo o município decretado três dias de luto municipal, disse à Lusa o actual autarca, Filipe Dias.

Presidente da Câmara de Rio Maior, no distrito de Santarém, entre 1980 e 1983, Manuel Nobre foi fundador, juntamente com os pais e os irmãos, da Indústria de Carnes Nobre.

Desempenhou várias funções políticas (foi vereador entre 1968 e 1971 e em 1983 e 1984 e deputado municipal entre 1986 e 1989) e teve participação cívica activa no seu concelho, tendo sido um dos fundadores de O Ninho - Centro de Educação Especial do Concelho de Rio Maior e provedor da Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior.

Manuel Nobre, que esteve ainda ligado a diversas empresas, nasceu em Rio Maior a 20 de Novembro de 1927.

Em 1990, o município prestou-lhe homenagem nas comemorações do dia da cidade (6 de Novembro) e, em 1991, o então Presidente da República Mário Soares condecorou-o com o Grau de Oficial da Ordem de Mérito, durante as Comemorações Oficiais do Dia de Portugal.