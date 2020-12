Sá Carneiro

Se Sá Carneiro fosse vivo, o PSD faria acordo parlamentar com o Chega? Não podemos comparar a correlação de forças políticas de há quarenta anos com o Portugal de hoje. Nessa altura o PCP (Aliança Povo Unido, com 41 deputados correspondendo a 16% de votos) era um partido com forte representação parlamentar e a extrema-direita não ocupava cadeira em São Bento. O debate político tinha nível elevado. Dentro de cinco anos Portugal assinaria a adesão à CEE. No entanto, o Portugal 2020 não iria ostracizar Snu Abecassis como o fez Manuela Eanes (1976), que recusou estar ao lado de Snu na recepção a Jimmy Carter. Situação impensável no Portugal onde a extrema-direita tem legitimidade para coligar-se. Se as Comissões de Inquérito assumiram a queda do Cessna devido a atentado, porque a Justiça portuguesa não o reconhece?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Quem luta pode ganhar, quem não luta perde sempre

Cristina Tavares, operária corticeira, viu confirmada pelo Tribunal Constitucional, a decisão de aplicar à empresa onde trabalhava, por assédio moral, uma coima de 30 mil euros! Esta fábrica terá ainda de responder em tribunal por duas denúncias: uma do Sindicato da Cortiça e outra da Autoridade para as Condições de Trabalho.

Cristina Tavares nunca se deixou intimidar e com o suporte do seu sindicato pôs a empresa perante a justiça, devido às sofridas e continuadas humilhações. Por violações de saúde e segurança no trabalho a empresa já tinha sido condenada a outra coima. Por danos morais, está a decorrer outra acção judicial. Registe-se a coragem e resiliência desta operária que nunca desistiu do seu posto de trabalho, até às últimas consequências. Um exemplo de tenacidade!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Fonte de contágio

Num contexto de pandemia onde é exigido aos cidadãos que fiquem em casa, não é admissivel que os mais altos responsáveis do país não exerçam as suas competências de forma isenta, proibindo determinados acontecimentos que ninguém tem a certeza de ser ou não uma das causas da disseminação de casos de contágio da covid-19.

Fica claro aos olhos das pessoas que a aprovação do Orçamento do Estado esteve dependente de jogadas políticas que não passam despercebidas aos olhos dos cidadãos mais atentos, onde a desculpa de uma antiga lei ainda em vigor permite a realização de eventos políticos, mas onde bastaria a revogação da mesma para que as pessoas sentissem que existe igualdade de tratamento.

O novo normal a que estamos sujeitos não diz que existem cidadãos de segunda ou de primeira, ou que as leis favorecem uns e penalizam outros, pelo que não se percebe o porquê de em função das actuais circunstâncias não existir vontade política em adaptar uma nova lei que substitua a anterior para responder à nova realidade que vivemos, onde, independentemente de fazermos parte desta ou daquela entidade, não somos mais uns do que os outros.

Américo Lourenço, Sines

Portugal e o conflito de Cabo Delgado

Recentemente, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro António Costa, deputados de vários partidos e comentadores têm vindo a alertar para a necessidade urgente de Portugal apoiar Moçambique, tendo inclusive o ministro da Defesa João Gomes Cravinho e o ex-Presidente Ramalho Eanes admitido a possibilidade de Portugal enviar militares (no quadro da CPLP, UE, ONU) para ajudar Moçambique a combater a insurgência em Cabo Delgado.

Não posso deixar de manifestar a minha total discordância com qualquer tipo de intervenção, muito menos militar, por parte de Portugal. Realmente, o regime de Maputo tem tentado internacionalizar o conflito, fazendo passar a imagem de que se trata de terrorismo levado a cabo por um ramo do Daesh que está tentar criar um Estado Islâmico no norte de Moçambique, e que é necessária uma intervenção estrangeira para os expulsar.

Tenta assim esconder o cerne da questão. Cabo Delgado é a província mais rica em recursos naturais (rubis, grafite, gás natural, etc.) mas é ao mesmo tempo, a mais pobre e desigual de Moçambique, sem que a maioria da população (constituída por “mwanis” e “macuas”) tenha acesso a educação, cuidados de saúde e empregos, e até ao cultivo das terras de onde têm sido expulsos das vastas extensões de território concessionado às empresas estrangeiras que exploram os recursos em parcerias com as elites “macondes" da Frelimo.

Neste “vespeiro” criado pela Frelimo em Cabo Delgado, admitir uma intervenção de militares portugueses só pode mesmo passar pela cabeça dos nossos ilustres políticos!

Carlos Antunes, Parede