Trump foi à Georgia ajudar dois senadores republicanos, mas só falou nele e na “fraude” eleitoral

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi no sábado ao estado da Georgia fazer campanha pela eleição de dois senadores republicanos. Mas dentro do próprio Partido Republicano teme-se que tenha prejudicado em não ajudado os candidatos, ao centrar a sua intervenção no esforço para reverter a sua derrota nas presidenciais de 3 de Novembro.

