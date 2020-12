Um Porto com mais sol nas casas e menos construção nos logradouros: as propostas da Campo Aberto para o novo PDM

Uma cidade mais planeada, menos dependente da vontade de quem constrói, com mais malha urbana, onde ela ainda não exista, e com menos prédios soltos, descosidos da envolvente. Estas são algumas das ideias-chave das propostas que a associação ambientalista Campo Aberto gostaria de ver vertidas para a nova versão do Plano Director do Porto. Num extenso documento, a associação defende mais respeito pela regra dos 45 graus e uma espécie de direito ao sol, como forma de melhorar a eficiência energética das casas, pede mais protecção para os logradouros e mais jardins de proximidade.

