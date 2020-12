A vida na ponta dos dedos

Os seres humanos têm só cinco sentidos: visão, audição, olfacto, paladar e tacto. Há animais que os têm mais desenvolvidos e apurados do que nós, e outros que acrescentam mesmo alguns à lista: muitas víboras têm visão térmica, os tubarões captam as vibrações na água através de uma linha de sensores ao longo do corpo, vários animais migratórios conseguem orientar-se pelo campo magnético da Terra. Não somos, por isso, a máquina mais perfeita da natureza. E agora ainda menos. Por causa da pandemia, há um sentido que nos está a ser sonegado: o tacto. Conseguimos viver sem toque, sem os pequenos gestos e a proximidade que nos definem como espécie social?

Mais A carregar...