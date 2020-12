Presidente da República apresenta condolências à família de Sara Carreira

O Presidente da República apresentou este domingo “sentidas e amigas condolências” à família da cantora Sara Carreira, de 21 anos, filha do músico Tony Carreira, que morreu no sábado vítima de um acidente de viação.

“Neste momento de dor, luto e choque, apresentei as minhas sentidas e amigas condolências à família Carreira pela terrível perda”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no portal da Presidência da República.

Mais A carregar...

Sara Carreira morreu no sábado, vítima de um acidente de viação que também deixou o namorado da cantora, Ivo Lucas, com ferimentos graves. A colisão entre quatro veículos ligeiros ocorreu às 19h de sábado na A1, que esteve cortada ao trânsito até às 00h51 entre os nós de Santarém e do Cartaxo, disse fonte da GNR à agência Lusa. O acidente causou a morte da jovem de 21 anos, cujo óbito foi declarado no local, e três feridos, um dos quais com gravidade, que foram transportados para o Hospital de Santarém.

A família da cantora apelou este domingo à “paz” e à “privacidade” neste momento de “dor imensa” e “tristeza profunda” que lhes permita uma despedida com privacidade.