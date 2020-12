Família de Sara Carreira pede “paz” e “privacidade”. SIC e TVI cancelam programas este domingo

A família da cantora Sara Carreira, que morreu este sábado num acidente de viação, apelou à “paz” e à “privacidade” neste momento de “dor imensa” e “tristeza profunda”. A jovem era filha do músico Tony Carreira.

Mais A carregar...

Num comunicado enviado à agência Lusa este domingo, a família da jovem agradece o “carinho”, o “amparo” e as mensagens que tem recebido, mas pede “humildemente a todos, sobretudo à comunicação social”, que lhes permitam uma despedida com privacidade.

“Neste momento em que nos invade uma dor imensa e uma tristeza profunda, pedimos humildemente a todos, sobretudo à comunicação social, que nos permitam despedir da nossa Sara com a paz e com a privacidade que a nossa família neste momento precisa”, afirma a nota, sublinhando que “deve haver poucos momentos de dor que se assemelhem à perda de uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa”.

Sara Carreira era filha do cantor Tony Carreira e de Fernanda Antunes, e irmã dos também cantores Mickael e David Carreira. Depois de lançar alguns singles, Sara Carreira aventurou-se na moda, lançando em Outubro deste ano uma colecção de roupa em conjunto com a estilista Micaela Oliveira.

Em respeito pelo luto da família Carreira, a SIC e a TVI cancelaram os seus animados programas de domingo.

A TVI anunciou que, “em respeito pelo trágico desaparecimento de Sara Carreira”, não irá emitir o programa “Somos Portugal” este domingo. “O “Somos Portugal” é um programa que celebra os artistas e o país, mas num registo não adequado ao momento. A TVI endereça à família Carreira, com quem tem históricas ligações, os seus sentimentos.”

Num comunicado assinado pelo director de programas Daniel Oliveira, também a SIC anunciou que, “em virtude desta perda brutal”, decidiu não realizar os programas “Olhó Baião!” e “Domingão em Casa”.

“Estamos a acompanhar a evolução do estado clínico do actor Ivo Lucas, com quem nos solidarizamos neste momento duplamente difícil e a quem a SIC deseja uma recuperação plena e prestará o apoio que for necessário”, lê-se no comunicado.

Colisão com quatro veículos

Sara Carreira morreu no sábado, vítima de um acidente de viação que deixou o namorado da cantora com ferimentos graves.

A colisão entre quatro veículos ligeiros ocorreu às 19h de sábado na autoestrada A1, que esteve cortada ao trânsito até às 00h51 entre os nós de Santarém e do Cartaxo, disse fonte da GNR à agência Lusa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O acidente causou a morte da jovem de 21 anos, cujo óbito foi declarado no local, e três feridos, um dos quais com gravidade. O ferido grave e duas feridas ligeiras foram transportados para o Hospital de Santarém, segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

O Correio da Manhã noticia que o ferido grave é o actor e cantor Ivo Lucas, namorado de Sara Carreira, que deu entrada no hospital de Santarém “devido a uma fractura exposta num braço” mas que já se encontra “fora de perigo”.

No local, estiveram 30 operacionais e onze viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.