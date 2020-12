Toquem-se nos corações

Sou médico há 16 anos. O mundo fez-me ver que ser médico não poderia ser apenas uma forma de ganhar dinheiro. Trabalhei em sítios onde nenhum jornalista consegue chegar. Por ser testemunha de uma intensidade de sofrimento humano que é invisível aos corações dos que me rodeiam, decidi começar a escrever. Não sou, nem serei um grande escritor, mas tenho a certeza de que, se conseguir pôr os olhos e os corações das pessoas onde eu já tive os meus, certamente muitos vão fazer igual e tendencialmente bem melhor do que eu. Foi por transportar mundos inóspitos e inusitados, de uma forma honesta e sentida, que algumas pessoas me foram querendo ler. Escrevo com o coração, e peço muitas vezes que a arte me acompanhe na vontade de fazer sentir, porque já me morreram muitas pessoas nas mãos, a quem eu prometi a minha luta eterna e interna.

