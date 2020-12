Sergio Pérez “rouba” primeira vitória a George Russell

O mexicano Sergio Pérez (Racing Point) conquistou este domingo a primeira vitória da carreira, no Grande Prémio de Sakhir, no Bahrein, penúltima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, “roubando” a glória a George Russell, vítima de um erro tremendo da Mercedes, que obrigou o inglês a fazer quatro paragens nas boxes, quando tinha um triunfo tranquilo ao alcance.

A noite no Bahrein acabou com um pódio inédito, com Pérez, Esteban Ocon e Lance Stroll, enquanto os Mercedes de Bottas e Russell terminaram em oitavo e nono, respectivamente.

Russel foi atirado para o nono lugar final, limitando-se a somar três pontos (dois mais um da volta mais rápida), os primeiros no Mundial de pilotos, num final de corrida diabólico.

Quando tudo parecia sob controlo, depois de apenas ter cedido a Valtteri Bottas - na primeira paragem nas boxes - a liderança conseguida logo na partida, o mundo abateu-se sobre Russell.

Um erro inacreditável da Mercedes na segunda ida de Russell às boxes deitou tudo a perder para o inglês. A Mercedes preparou uma paragem dupla de Russell e Bottas, mas acabou por baralhar os pneus, desbaratando a vantagem dos dois líderes da corrida, apenas minimizada pelo safety car.

Russell seria obrigado a uma terceira paragem e, com tantos equívocos, a dupla perdeu a posição dominante para os Racing Point de Sergio Pérez e Lance Stroll e para o Renault de Esteban Ocon, obrigando a uma cavalgada de Russell na recta final - ele, que foi de novo traído por uma quarta ida às boxes, com um furo, quando já se encontrava de novo numa posição de pódio, a três segundos de Pérez.

Um final electrizante a ofuscar o impressionante início de Russell, que apesar de sair do lado sujo da pista e de ainda estar a habituar-se ao carro de Hamilton (a cumprir isolamento na sequência do teste positivo a covid-19), bateu Valtteri Bottas no arranque, deixando o finlandês envolvido numa luta feroz com Max Verstappen (Red Bull) e Sergio Pérez (Racing Point).

A partida ficaria marcada pelas desistências de Verstappen e de Charles Leclerc (Ferrari) na curva quatro, logo na primeira volta. Com Bottas em dificuldades, a “dançar” na frente do holandês da Red Bull, Pérez forçou a ultrapassagem pela esquerda, obrigando Verstappen a levantar o pé e a ser passado por Leclerc, pela direita.

E quando o mexicano da Racing Point foi à procura da trajectória interior, o choque com o francês da Ferrari foi inevitável. Bottas escapava ileso, mas Max Verstappen era forçado a esquivar-se, acabando a corrida no muro, impotente para travar o carro na gravilha.

Ainda com o futuro indefinido na Fórmula 1, Pérez lograva voltar à pista, caindo para a cauda do pelotão após passagem pelas boxes, o que o levou a iniciar mais uma brilhante corrida de trás para a frente, chegando mesmo ao primeiro lugar do pódio, numa estreia dominada pelas emoções.

No próximo fim-de-semana disputa-se o Grande Prémio de Abu Dhabi, que encerra o Mundial de 2020.