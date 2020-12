Roma salva empate frente ao Sassuolo

Foi uma tarde animada no Estádio Olímpico de Roma a que só faltaram os golos. Roma e Sassuolo ficaram-se neste domingo por um 0-0 em jogo da 10.ª jornada da Série A italiana. A equipa orientada por Paulo Fonseca esteve mais de metade do encontro a jogar com dez e o próprio técnico português viu a segunda parte da bancada (expulso ao intervalo), houve um golo anulado para cada lado e múltiplas oportunidades para as duas equipas.

Numa primeira parte menos espectacular, tudo aconteceu à Roma nos últimos minutos antes do intervalo. Os romanos ficaram a jogar com menos um, devido à expulsão de Pedro Rodríguez aos 40’ - viu o segundo amarelo por uma falta nas costas de Maxime López. Logo a seguir, aos 44’, Henrikh Mkhitaryan meteu a bola na baliza do Sassuolo, depois de uma jogada que passou pelos pés de Dzeko e Pellegrini, mas o lance foi anulado por uma falta de Dzeko no decorrer do lance.

O árbitro não deve ter gostado do que ouviu de Paulo Fonseca ao intervalo e decidiu expulsar o treinador português. Na bancada durante a segunda parte, Fonseca viu a sua equipa a jogar para ganhar, mesmo com menos um e teve diversas oportunidades para marcar, a maior de todas uma bola de Dzeko que foi ao poste.

A0s 75’, o eslovaco Haraslin também meteu a bola na baliza da Roma, com um espectacular remate de fora da área, mas o lance também mereceu revisão do VAR e foi anulado por fora-de-jogo.

Com o nulo frente ao Sassuolo, este foi o segundo jogo consecutivo da Roma sem vencer na Série A, depois do desaire no San Paolo (4-0) frente ao Nápoles - ocupa o quinto lugar, com 18 pontos. Já o Sassuolo, que tinha sofrido a sua primeira derrota na ronda anterior (0-3 com o Inter), também cumpriu o seu segundo jogo consecutivo sem vencer e ocupa o quarto posto, com 19 pontos.