Liverpool não deixa Mourinho ficar sozinho no topo

Pela primeira esta época, cantou-se o “You’ll never walk alone” com público (não muito, duas mil pessoas) em Anfield e o Liverpool sentiu-se inspirado para uma vitória tranquila sobre o Wolverhampton por 4-0 que recolocou o campeão inglês a par do Tottenham no topo da Premier League inglesa – umas horas antes, a equipa de Mourinho tinha batido o Arsenal por 2-0 para manter a liderança.

Sem Diogo Jota de início (só entraria aos 73’ para defrontar a sua antiga equipa), o Liverpool teve uma noite absolutamente tranquila frente à equipa de Nuno Espírito Santo que teve seis jogadores portugueses de início – Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves, Podence e Pedro Neto foram titulares, Fávio Silva e Vitinha entraram na segunda parte.

Logo aos 24’, um erro do central Connor Coady deixou Mo Salah na cara de Rui Patrício e o egípcio fez o 1-0. Depois, já na segunda parte, os “reds” ganharam outra tranquilidade no resultado com os golos de Wijnaldum aos 59’, Matip aos 67’ e um autogolo de Nelson Semedo aos 76’.

Este triunfo deixou o campeão inglês com 24 pontos, a par do Tottenham, que beneficia da melhor diferença entre golos marcados e sofridos para ficar na frente. Logo atrás, segue o Chelsea, com 22 pontos, e o Leicester, com 21. Já fora dos lugares de Champions, mas com menos um jogo, vêm as equipas de Manchester, primeiro o United (5.º, 19 pontos), depois o City (6.º, 18).