Lille vence Mónaco e mantém liderança na mira

O Lille venceu em casa o Mónaco por 2-1, num embate da 13.ª jornada da liga francesa que contou com vários jogadores portugueses, e continua a perseguir de perto o líder Paris Saint-Germain (PSG).

Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado canadiano Jonathan David adiantou o Lille no marcador aos 53’, com o médio turco Yusuf Yazici a ampliar a vantagem aos 65’.

Os monegascos ainda reduziram em cima do minuto 90’ por intermédio do jovem atacante italiano Pietro Pellegri, mas a vitória já não fugiu ao Lille, que contou com os defesas lusos José Fonte e Tiago Djaló a titulares, e com Xeka, que saltou do banco aos 69’, enquanto Renato Sanches ficou fora das opções por lesão. Do lado do Mónaco, Gelson Martins foi titular, sendo substituído aos 70’ por Willem Geubbels.

O Lille segue no segundo lugar da Ligue 1, com 26 pontos em 13 jogos, menos dois pontos do que o PSG, que venceu no sábado o Montpellier por 3-1, enquanto o Mónaco está no quinto posto com 23 pontos.

Nos outros jogos do dia em França, o Lyon venceu fora o Metz por 3-1, numa partida com duas expulsões, uma para cada lado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O argelino Farid Boulaya desperdiçou um penálti para o Metz logo aos 7’, e, aos 17’, o holandês Memphis Depay fez o primeiro golo do encontro para a turma visitante.

Na segunda parte vieram os restantes golos, com o avançado camaronês Karl Toko Ekambi a bisar (47’ e 60'), e Boulaya a redimir-se do falhanço na primeira parte e a fazer o tento de honra do Metz (13.º com 16 pontos) aos 75’.

O Lyon contou com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes na baliza e subiu ao terceiro lugar com 26 pontos, ultrapassando o Marselha, orientado por André Villas-Boas, que tem 24 pontos, mas menos dois jogos.