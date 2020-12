Belenenses SAD bate Sp. Braga no Jamor

O Belenenses SAD bateu, este domingo, no Jamor, o Sp. Braga, por 2-1, em partida da 9.ª jornada da I Liga que determinou a queda dos arsenalistas para o quarto posto do campeonato. Miguel Cardoso (33') e Afonso Sousa (45+1') marcaram os golos dos “azuis”, com Paulinho a reduzir de penálti (69'), numa noite marcada pela expulsão de David Carmo.

Com a melhor defesa e o pior ataque da Liga, sem vitórias nas últimas sete rondas — e ainda à procura do primeiro triunfo da época em casa —, o Belenenses SAD contrariou as estatísticas para vingar a humilhação da temporada passada (1-7), quebrando a série recorde de seis vitórias consecutivas dos arsenalistas.

A equipa de Petit conquistou a segunda vitória no campeonato, depois de ter vencido o V. Guimarães na primeira jornada, e saltou cinco lugares, para o oitavo posto, graças a um jogo em que aproveitou a menor frescura do meio-campo do Sp. Braga para criar alguns constrangimentos à defesa minhota, como no lance em que Matheus foi chamado a evitar a dois tempos o golo dos “azuis”, a remate de Afonso Sousa e na recarga de Varela.

Galeno e Paulinho ainda estabeleceram uma sociedade no ataque para intimidar o adversário, mas seria de novo o Belenenses SAD a ameaçar as redes de Matheus, com Miguel Cardoso a deixar um primeiro aviso do que estava para vir.

O avançado dos “azuis” marcou mesmo à passagem da primeira meia-hora de jogo, a concluir uma assistência de Cafu Phete que originou a primeira intervenção do VAR. O árbitro acabou por recuar na decisão de anular o lance por fora-de-jogo, para confirmar o golo de Cardoso. Um golo que inspirou Afonso Sousa, autor do 2-0, num remate de altíssima qualidade, já no período de compensação da primeira parte.

O Sp. Braga foi para o intervalo a tentar assimilar a desvantagem e regressou empenhado em tentar corrigir o rumo e compensar os pecados da primeira parte. E fê-lo sem receios, entrando determinado, com Fransérgio e Schettine a conferirem uma maior capacidade de ligar o ataque nas transições ofensivas.

Um par de defesas soberbas de André Moreira sublinharam essa tendência, confirmando que os minhotos estavam decididos a obter rapidamente o golo que lhes permitisse inverter a situação desfavorável.

Positivo/Negativo Positivo André Moreira Desafiado pelas boas intervenções do guarda-redes do Sp. Braga, esmerou-se e aplicou-se a fundo na segunda parte para evitar a recuperação dos minhotos. André Moreira segurou a vantagem e poderia ter atingido a perfeição se não se tivesse adiantado no penálti de Paulinho... que na repetição já não defendeu.

Positivo Afonso Sousa Os genes não enganam. O segundo golo do Belenenses SAD tem o selo de uma tradição familiar iniciada pelo avô António Sousa. Aproveitou o adiantamento de Ricardo Esgaio para criar a dúvida no corredor. Negativo David Carmo A expulsão do central foi uma machadada na estratégia da equipa, que entrara forte na segunda parte, acabando por perder uma unidade que pesou na hora da reacção.

No entanto, a estratégia de Carlos Carvalhal acabaria por ser traída por uma entrada impetuosa de David Carmo, a motivar a expulsão do defesa-central do Sp. Braga, quebrando fortemente o ímpeto dos visitantes, que estiveram na iminência de sofrer o terceiro golo, num remate de Danny Henriques ao ferro da baliza de Matheus, três minutos depois do vermelho a Carmo.

Percalço que Paulinho teve oportunidade de atenuar na conversão de uma grande penalidade a punir falta de Varela sobre Sequeira. Não sem que o avançado tivesse deixado a equipa em estado de choque, quando permitiu a defesa de André Moreira, numa execução ao estilo saltitante de Bruno Fernandes.

Valeu o adiantamento do guarda-redes a ditar a repetição do penálti, que Paulinho não desperdiçou, sempre a imitar o médio português do Manchester United. Até final, apesar de reduzido a dez unidades, o Sp. Braga deu tudo para evitar a derrota, mesmo arriscando um terceiro golo fatal, acabando o encontro no fio da navalha.