O Portugal de mouros e cristãos não foi só guerra

A cidade esteve cercada mais de quatro meses e a 25 de Outubro de 1147 rendeu-se. A população estava exausta, havia fome, doenças, e as brechas abertas na muralha pelos atacantes terão tornado impossível a sua defesa. No dia que se seguiu à entrada vitoriosa dos cruzados e dos soldados de Afonso Henriques em Lisboa, a mesquita foi consagrada à fé cristã. Não podia haver dúvidas de que as coisas tinham mudado. O bispo moçárabe fora decapitado, possivelmente confundido com um muçulmano, e a cidade saqueada de imediato.

Continuar a ler