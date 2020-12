Alfredo Cunha: “Acho a minha reportagem do 25 de Abril um trabalho medíocre”

Não caiu num caldeirão com poção mágica, qual Obélix, mas o cheiro a revelador e a outros químicos da prática fotográfica sempre fizeram parte da vida de Alfredo Cunha (Celorico da Beira, 1953). Embora tenha começado a contragosto, obrigado pelo pai a fazer as tarefas mais rotineiras do ofício, a fotografia entranhou-se em si profundamente — aos 17 anos já registava a pobreza e a miséria a céu aberto na então freguesia da Amadora; aos 20 entrava no turbilhão 25 de Abril, dia em que captou imagens que nos deram um dos melhores frescos da Revolução, mas que ele não considera tão boas assim. O que fotografou na Amadora, em 1970, podia não ser ainda a expressão plena de uma atitude política, mas aquela realidade suscitou-lhe “muitas interrogações”. E terá nascido ali o empenho permanente em denunciar o que está mal. Este é apenas um dos traços que percorrem as cinco décadas que a prática fotográfica de Alfredo Cunha já leva e que este ano se assinalam. Podemos encontrar outros, como o instinto para estar no lugar e no momento certos, a omnipresença da figura e do rosto humano, a procura da beleza, a atenção ao que acontece à sua volta, a teimosia em fazer fotografia pelo simples prazer de fotografar. E tantos outros.

