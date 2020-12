“Os profissionais de saúde passaram de bestiais a… sofríveis”

Um doente recuperado da primeira vaga é diferente de outro que sobreviveu à segunda vaga? “Acho que sim. Tudo é muito diferente, de facto. Há coisas melhores e piores”, avalia a médica Margarida Tavares. Mais do que notar diferenças na manifestação da doença, a infecciologista do Hospital de S. João, no Porto, destaca o que mudou no ânimo, dos doentes e dos médicos.

É verdade que os doentes da primeira vaga tinham mais motivos para se sentir confusos e sozinhos. A nova doença estava apenas a começar a invadir as nossas vidas. Mas Margarida Tavares lembra que os que recuperavam chegavam também junto dos médicos “com uma enorme alegria, com um espírito de colaboração incrível, com uma imensa gratidão, muitos tinham a sensação de que tinham passado por algo quase inédito e que eram quase únicos”.

"O efeito acumulado e o sem fim à vista é que nos está a deixar muito derrotados" Margarida Tavares

Os penosos dias de trabalho eram, apesar de tudo, muito compensadores, diz. Mas agora, constata a médica, já não será tanto assim. “Eu sabia que essa fase ia passar e agora, embora as pessoas sejam obviamente gratas por aquilo que os profissionais de saúde fazem por elas, a questão individual mantém-se, mas a questão colectiva é completamente diferente. Os profissionais de saúde, por exemplo, passaram de bestiais a… sofríveis. A tolerância, a capacidade de tolerância e os olhos das pessoas são diferentes. Nós acabamos por ser o rosto do que corre menos bem”, observa.

Foto Médica Margarida Tavares Manuel Roberto

Não foi só o ânimo dos doentes que mudou. Da primeira para a segunda vaga, também temos mais desânimo entre os profissionais de saúde. Quando falou com o PÚBLICO, Margarida Tavares confessou estar num dia particularmente difícil. Foi dia de olhar para o mapa de Dezembro, fazer escalas, cortando nas férias e recusando feriados à equipa já exausta. A difícil gestão dos exauridos recursos no Hospital de S. João tem eco em quase todas as unidades de saúde no país que lidam com a pressão da pandemia. A segunda vaga de infecções apanhou os médicos já cansados. “O efeito acumulado e o sem fim à vista é que nos está a deixar muito derrotados”, desabafa Margarida Tavares. Os sobreviventes da covid-19 não serão apenas os que estiveram infectados, mas também todos aqueles que cuidaram deles. Num esforço que também vai deixar sequelas.