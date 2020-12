O que fica na mesma

Como conservador, compete-me dar graças pelo extraordinário conservadorismo dos portugueses. O espalhafato com que deliramos com esta ou aquela moda é apenas fogo-de-vista. É como a pipeta da panela de pressão: funga, funga e apita, apita, dando a impressão que vai rebentar a bernarda, mas todo aquele vaporoso aparato é, mais do que uma distracção, uma garantia da mais sólida e previsível cozedura.

