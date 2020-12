Novos casos sobem, número de internados desce. Portugal regista 6087 novas infecções e 73 mortes

O número de novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, voltou a aumentar. Os números divulgados este sábado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) mostram que houve 6087 novos casos de infecção registados ao longo do último dia.

O boletim epidemiológico divulgado este sábado indica que no último dia 73 pessoas morreram vítimas da covid-19. As mortes ocorreram nas regiões com mais população infectada, nomeadamente a região Norte (43 óbitos) e Lisboa e Vale do Tejo (20 mortes).

Depois de um início de semana com menos de quatro mil novos casos por dia, o número de novas infecções tinha aumentado na quinta-feira (4935 novos casos) e os dados referentes a sexta-feira confirmam a tendência, com um maior número de casos registados na região Norte, que concentra três mil novos infectados (49,3%), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, que registou 1980 novos diagnósticos (32,5%).

Na sexta-feira, oito pessoas morreram devido à doença na região Centro, que contou 866 novos casos (14,2% do total registado na sexta-feira no país); uma pessoa faleceu no Alentejo, onde se registaram 106 novas infecções, e outra pessoa morreu no Algarve, onde houve 88 novos casos registados. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, não houve mortes a registar, mas os novos diagnósticos continuam a surgir — 20 novos casos na Madeira, 27 nos Açores.

O número de pessoas internadas diminuiu ligeiramente, passando para 3229 pessoas (menos 66 do que no dia anterior), assim como o de internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI), que tratam neste momento de 517 pessoas em situação grave (menos 9 pacientes).

Na sexta-feira, 6165 pessoas foram dadas como recuperadas, um aumento em relação aos números do resto da semana, o que explica a diminuição do total de casos activos, que são neste momento 73.561. Ao todo, 240.203 pessoas que já recuperaram da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal.