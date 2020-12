Novos casos de covid-19 diminuem em todos os distritos abrangidos pela ARS-Norte

Todos os distritos abrangidos pela ARS-Norte diminuíram os novos casos de infecção com covid-19 entre as semanas de 19 a 25 de Novembro e de 26 de Novembro a 2 de Dezembro, segundo um relatório consultado pela Lusa.

De acordo com o relatório da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) que semanalmente reporta a evolução epidemiológica nos concelhos da região -- e que a agência Lusa teve hoje acesso -- o distrito de Bragança foi o que registou maior diminuição de casos no período (-45%), seguido de Viana do Castelo (-42%), Braga (-38%), Aveiro (-31%), Porto (-30%), Viseu (-23%) e Vila Real (-9%).

O distrito de Braga passou de 536 novos casos, entre 19 e 25 de Novembro, para 297 casos, entre 26 de Novembro e 2 de Dezembro, enquanto em Viana de Castelo o registo de novos casos diminuiu de 828 para 484, em Braga recuou de 7623 para 4725, em Aveiro de 2144 para 1473, no Porto de 10.739 para 7553, em Viseu de 312 para 241 e em Vila Real de 1133 para 1026.

Numa análise por concelhos, apenas se verificou um crescimento no número de casos em S. João da Madeira (distrito de Aveiro, com +12%), Esposende (distrito de Braga, com +31%), Peso da Régua e Santa Marta de Penaguião (distrito de Vila Real, com +12% e +78%, respectivamente), e Lamego e Resende (distrito de Viseu, com +20% e +22%, respectivamente).

Segundo o relatório, Chaves foi o concelho a Norte que na última semana em análise apresentou a maior incidência de novos casos por 100 mil habitantes (1118,4 casos), seguido de Mondim de Basto (979 casos), da Trofa (877,2 casos) e de Esposende (772,4 casos).

Considerando a incidência de novos casos nas últimas duas semanas (14 dias) por 100 mil habitantes, indicador para o qual o valor de 240 serve como referência para a aplicação de medidas restritivas aos concelhos, destacam-se também, com os valores mais elevados, os concelhos de Chaves, Mondim de Basto e Trofa (com, respectivamente, 2216,4 casos, 2029,9 casos e 1900,2 casos).

Neste indicador, a média da região Norte fixa-se agora nos 1096,3 casos.

Em Portugal morreram 4803 pessoas dos 312.553 casos de infecção confirmados de covid-19, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.

O país está em estado de emergência desde 9 de Novembro e até 08 de Dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h e as 5h, enquanto nos fins-de-semana e feriados a circulação está limitada entre as 13h de sábado e as 5h de domingo, e entre as 13h de domingo e as 5h de segunda-feira.