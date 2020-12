Directora do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras a prazo

267 dias depois da morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, a directora do SEF, Cristina Gatões, continua no cargo. Provavelmente não será por muito tempo. Segundo o PÚBLICO apurou junto do Ministério da Administração Interna, haverá mudanças na estrutura do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que poderão ter como consequência o afastamento da directora em funções. Mas não será para um cargo em Londres, numa espécie de prémio de carreira que chegou a ser noticiado.

