Concelhos de maior risco baixam para 113. Confira o mapa

O número de concelhos com risco extremamente elevado e muito elevado desceu de 127 para 113, segundo os dados revelados este sábado pelo primeiro-ministro. Será nestes concelhos que se manterão as medidas mais apertadas de contingência no próximo estado de emergência de 15 dias.

Este sábado o número de novos casos foi o mais elevado da semana, com 6087 pessoas infectadas com covid-19. Segundo o boletim da Direcção-Geral da Saúde que revela os dados referentes a sexta-feira registaram-se 73 mortes. A região Norte continua a ser a mais afectada pela pandemia, com três mil novos casos (49,3%), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, que registou 1980 novos diagnósticos (32,5%). O número de pessoas internadas diminuiu, passando para 3229 (menos 66 do que no dia anterior). Destas, 517 estavam internadas em unidades de cuidados intensivos, o que representou uma quebra em relação ao dia anterior de 9 pessoas. Foram dadas como recuperadas 6165 pessoas, um aumento em relação aos números do resto da semana, o que explica a diminuição do total de casos activos, que são neste momento 73.561 em todo o país.