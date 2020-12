Sá Carneiro e Freitas nunca puseram em causa a democracia

Assinalou-se nesta sexta-feira o 40.º aniversário da morte de Francisco Sá Carneiro e de Adelino Amaro da Costa, dois políticos fundadores do regime democrático em Portugal. Amaro da Costa, com uma sólida formação ideológica e política democrata-cristã, foi uma figura central na criação do CDS, ao lado do líder fundador, Diogo Freitas do Amaral. Sá Carneiro integra as elites que rompem com o Estado Novo e lidera a Ala Liberal na Assembleia Nacional, após a morte também prematura de José Pedro Pinto Leite. Com o 25 de Abril, funda o PPD, cujo nome mudaria para PPD/PSD, ainda sob a sua liderança.

